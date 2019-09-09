Точно в цель

На прошлой неделе в Москву вернулись не только школьники, но и активная светская жизнь. В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Одесса» Валерия Тодоровского, тем же вечером в Цифровом деловом пространстве (бывший кинотеатр «35 мм») — премьера фильма Антона Желнова и Юрия Сапрыкина «Сорокин трип», а в ЦУМе и «Цветном» — Vogue’s Fashion Night Out. В Гостином дворе прошла ярмарка Cosmoscow, которую впервые посетил бизнесмен Роман Абрамович. Накануне vip-preview Cosmoscow в ЦУМе прошел ужин для друзей и коллекционеров. В это же время в ГУМе были веселые старты: жеребьевка и презентация финала Кубка мира по стрельбе из лука.

Фильм «Одесса» Валерия Тодоровского рассказывает историю, произошедшую в этом черноморском городе в 1970-е. Видимо, факторы места и времени действия обеспечили премьере вовсе не стандартную светскую явку. Конечно, к дорогому другу на премьеру пришел Константин Эрнст. Конечно, в кинотеатр «Октябрь» пробрался завсегдатай местных премьер Аркадий Укупник с супругой (слухи упорно утверждают, что господина Укупника необязательно приглашать, чтобы он пришел). Накануне вылета в Венецию зашла Юлия Снигирь — ее гражданский супруг Евгений Цыганов сыграл в «Одессе» главную роль. В Венеции госпожа Снигирь шла по красной дорожке с Джоном Малковичем и Джудом Лоу в составе группы Паоло Соррентино — он представлял продолжение сериала «Молодой папа», который теперь переименован в «Нового папу». Но также на «Одессу» пришли совсем неожиданные гости: Ирина Винер-Усманова, Юрий Антонов, Леон Измайлов, Надежда Бабкина, давно не виданный в свете Антон Табаков и другие редкие зрители. В это же время гендиректор ЦДК Софья Капкова вызывала на сцену Антона Желнова, Юрия Сапрыкина, Михаила Кричмана и других создателей документального триллера «Сорокин трип». Не хватало на этой сцене самого писателя — он в это гипнотического воздействия кино вложил многое! С другой стороны, придя на премьеру, господин Сорокин явно не стал бы фонтанировать остроумием и светски вращаться, успевая припасть к ручке тех и этих. Все восторги после показа достались присутствовавшим авторам.

Дружеский ужин Cosmoscow, прошедший при партнерстве ювелирного бренда Mercury, назывался Artistic Dinner. «Сегодняшний ужин вы еще долго не забудете!» — предупредила гостей основательница Cosmoscow Маргарита Пушкина. «Удивите нас»,— скептическим хором ответили гости. Однако и впрямь для начала всех угостили искусством: вместо холодных закусок перед гостями стоял сухой гипс и инструкция, как быть. В общем, гипс следовало развести водой, сложить руки и загадать желание. Официанты в сложенные ладошки гостей выливали жидкий гипс, там он и затвердевал. Получалось что-то среднее между ракушкой и хинкали. Но коллективное творческое усилие, без сомнения, сплотило и развеселило собравшихся. На следующий день ярмарка открылась, и, как и всегда, кого тут только не было! Знаменитые галеристы и художники представляли свои работы знаменитым покупателям. Уже поутру, к пресс-показу подошел Андрей Малахов — известный коллекционер. Вечером были такие бывалые герои светских хроник, как экс-сенатор Виталий Богданов, Ольга Слуцкер, Татьяна Юмашева, Борис Белоцерковский (его супруга Полина Аскери активно встречала гостей в пространстве своей Askeri Gallery), Светлана Бондарчук, Алёна Долецкая и внезапно Роман Абрамович. Ярмарка на секунду замерла от удивления при его появлении, и тут же закружилась еще интенсивнее.

Жеребьевку финала чемпионата мира по стрельбе из лука в Демонстрационном зале ГУМа вел Иван Ургант, а до этого он же вел демонстрационные соревнования у фонтана ГУМа с участием нашей сборной. Спортсмены стреляли не просто в мишени, а в ягоды в диапазоне от арбуза до черешенки. Было трудно! Мешал фонтан, но лучшие смогли справиться даже с черешней. За этим наблюдали Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Хоркина, Алексей Немов, Илья Клебанов, Виктор Лошак и взволнованные сборные других стран, прибывшие на финал чемпионата.

Уже в «Лужниках» финал чемпионата открывала вице-премьер Ольга Голодец, за которой из ВИП-ложи наблюдали министр спорта Павел Колобков и заместитель мэра Москвы Александр Горбенко. Столь масштабных событий в стрельбе из лука в Москве не бывало с Олимпиады-80. Но теперь, когда попечительский совет Федерации стрельбы из лука возглавил Михаил Куснирович, ситуация точно круто поменяется.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”