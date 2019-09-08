Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек

Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Глава МЧС республики Сергей Шахов на своей странице в Facebook написал, что «волнение моря составляет около шести баллов». По его словам, еще двоих людей удалось спасти. «Мы призываем граждан избегать купания и выхода в море в штормовых условиях. Волнение моря составляет около шести баллов. Это чрезвычайно опасно»,— написал господин Шахов.

Вадим Никифоров, Симферополь