Суды Петербурга регистрируют новые иски в отношении членов УИК

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отстранил членов участковых ИК избирательного участка №2140 Ольгу Тенищеву и №2169 Эдуарда Шитика. В отношении члена ИК ИУ 2110 Владимира Смирнова дело прекращено. Истец отказался от иска, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Одновременно с этим Петроградский райсуд отстранил Станислава Яловкина (ИК ИУ 1638). По Екатерине Платоновой иск отозвали.

Выборгский районный суд зарегистрировал три аналогичных иска.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в разных УИК Петербурга отстранили от выборов как минимум 15 членов участковых избирательных комиссий.