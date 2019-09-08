ЦИК Татарстана отрицает вбросы бюллетеней

ЦИК Татарстана сообщил, что получил жалобу от представителя КПРФ Константина Кузина о возможном вбросе бюллетеней на УИК № 291 в Казани. «По сведениям членов УИК, наблюдателей, процесс голосования проходил в штатном режиме, жалоб на нарушение законодательства не поступало, обращений к представителям правоохранительных органов также не было»,— говорится в сообщении Центризбиркома.

Также ЦИК Татарстана отрицает какие-либо нарушения на УИК №№ 135, 309, 348, 429 в Казани. «Видеозапись с УИК №135, где на столе разложено несколько бюллетеней с отметками о голосовании за одну из партий, не может являться доказательством нарушения»,— в частности, говорится на сайте ЦИКа. При этом в избиркоме назвали «домыслом» информацию о вбросе на участке № 309. Факт вброса бюллетеней также «отсутствовал, согласно пояснениям ТИК Приволжского района, и на УИК №348», считают в ЦИКе.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"