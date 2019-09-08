«Справедливая Россия» и КПРФ сообщили о вбросах бюллетеней на трех участках в Казани

Представители КПРФ сообщили, что зафиксировали вброс стопки бюллетеней на УИК № 291 Приволжского района Казани. Видео предполагаемого вброса размещено в группе «Красный контроль». «Молодой человек в солнечных очках вбросил стопку бюллетеней!»— говорится в сообщении. Глава избирательного штаба КПРФ Артем Прокофьев сказал «Ъ», что готовится заявление в полицию.

В штабе регионального отделения «Справедливой России» сообщили «Ъ», что их наблюдатели также были свидетелями вброса на этом УИК. На данный участок приехала лидер партийцев Татарстана Рушания Бильгильдеева.

Член ЦИК Татарстана от «Справедливой России» Эрик Куралов сообщил «Ъ», что, по его данным, еще один вброс был осуществлен на УИК № 309: «Нарушителя увезли в полицию. Сейчас готовим жалобу».

Кроме того, коммунисты сообщают о попытке вброса на УИК № 135. «Вбросить бюллетени, как выяснилось, планировал гражданин Дмитрий Федяшев. Как можно заметить, отметки в бюллетенях стоят за партию "Единая Россия"»,— утверждают партийцы, выложив видео с заполненными бюллетенями в соцсети. В Штабе КПРФ сообщили «Ъ», что по этому случаю также оформляется заявление в полицию.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"