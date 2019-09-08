Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии. Остальные голоса распределились следующим образом:

Максим Амелин (КПРФ) — 20,38%;

Сергей Яцына («Справедливая Россия») — 3,79%;

Анатолий Кобзев («Коммунистическая партия социальной справедливости») — 1,42%;

Константин Горячев («Демократическая партия») — 0,95%.

Денис Паслер с 2012 по 2016 год занимал должность главы правительства Свердловской области. С 2017 года по 2019 года он исполнял обязанности генерального директора холдинга «Т Плюс». После отставки Юрия Берга президент РФ Владимир Путин назначил господина Паслера врио губернатора региона.

8 сентября в России проходит единый день голосования. 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как проходят выборы, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.