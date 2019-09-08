Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии. Остальные голоса распределились следующим образом:
Денис Паслер с 2012 по 2016 год занимал должность главы правительства Свердловской области. С 2017 года по 2019 года он исполнял обязанности генерального директора холдинга «Т Плюс». После отставки Юрия Берга президент РФ Владимир Путин назначил господина Паслера врио губернатора региона.
8 сентября в России проходит единый день голосования. 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).
О том, как проходят выборы, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.
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