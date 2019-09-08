Явка на муниципальных выборах в Ленобласти достигла 15,96%

По данным на 15:00 мск, явка на муниципальных выборах в Ленобласти составила 15,96%. В регионе проголосовали 200029 избирателей. Об этом “Ъ-СПб” сообщили в Леноблизбиркоме. Активнее всего голосуют жители Кировского (20,19%) и Ломоносовского (19,17%) районов. Самая низкая явка зарегистрирована в Лужском районе — 11,8%.

В единый день голосования 8 сентября в Ленинградской области проходят выборы в советы депутатов в 177 муниципальных образованиях, где замещаются 2062 мандата. Зарегистрированы 4288 кандидатов. Из них от «Единой России» — 1999 человек, КПРФ — 608, ЛДПР — 364, «Справедливой России» — 296, «Родины» — 11, «Коммунистов России» — шесть, Партия Роста— пять, партии «Социальной защиты» — пять, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — четыре, 990 — самовыдвиженцы.

Ольга Кантемирова