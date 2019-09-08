Марина Шишкина сообщила о вбросе под видом обморока на выборах в Купчино

Председатель регионального отделения «Справедливой России» в Петербурге Марина Шишкина сообщила о вбросе на избирательном участке №2155 (МО «Балканский» Фрунзенского района Петербурга) под видом обморока.

По словам госпожи Шишкиной, согласно данным видеонаблюдения, в период с 17:01 по 17:03 неизвестные мужчина и женщина, воспользовавшись суматохой, вызванной самочувствием гражданина, которому якобы стало плохо в помещении избирательного участка, вбросили несколько пачек бюллетеней в ящик для голосования.

Глава реготделения «СР» уточнила, что уже направила жалобы по данному факту в ЦИК и Горизбирком.

Ранее “Ъ-СПб” писал об отстранении от выборов 14 членов участковых избирательных комиссий в Купчино.