В Оренбургской области закрылись все избирательные участки

В Оренбургской области закрылись все 1706 избирательных участков. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

В настоящее время идет подсчет голосов. Данные по явке и предварительные результаты голосования станут известны позже. Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области к 18:00 по местному времени (MSK+2) составила 34,66%.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года жители региона выбирали губернатора. В Оренбуржье также проходили дополнительные выборы депутата Заксобрания по 3-му округу, а также депутатов Гаршинского сельсовета Курманаевского района. В Спутниковом сельсовете Светлинского района прошли досрочные выборы местных депутатов. В Илекском, Матвеевском, Ташлинском, Оренбургском районах провели пять избирательный кампаний в советы депутатов местного уровня.

Андрей Сазонов