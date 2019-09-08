На выборах главы Оренбургской области проголосовало более трети избирателей

Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области к 18:00 по местному времени (MSK+2) составила 34,66%. Об этом сообщается на сайте регионального избиркома.

По состоянию на 18:00 (MSK+2) в восьми муниципалитетах региона явка превысила 50% избирателей. Самая высокая явка зарегистрирована в Ташлинском и Шарлыкском районах (54,33% и 53,77% соответственно), наименьшая активность избирателей зафиксирована в Октябрьском и Ленинском районах Орска (22,49% и 23,65% соответственно).

Всего в регионе работают 1706 избирательных участков.

Андрей Сазонов