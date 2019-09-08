В «Единой России» оценили обстановку на выборах в Петербурге

Вице-спикер Заксобрания Петербурга, член «Единой России» Сергей Соловьев заявил, что голосование на муниципальных выборах и выборах губернатора в городе проходит организованно и спокойно. При этом господин Соловьев отметил, что «атмосфера на участках праздничная, люди в хорошем настроении, настроены благожелательно», сообщили в реготделении «ЕР».

«Люди понимают, что сегодня делают вклад в будущее нашего города. Голосование проходит на высоком организационном уровне и способствует волеизъявлению граждан»,— подчеркнул представитель «Единой России» в петербургском ЗакСе.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по состоянию на 15:00 явка в Петербурге составила 16,26%. Также сообщалось, что наблюдатели зафиксировали на различных избирательных участках города около 200 нарушений.