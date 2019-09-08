На выборах губернатора Курской области проголосовали 28% избирателей

На выборах главы Курской области к 15:00 проголосовало 27,67% избирателей, следует из данных регионального избиркома. Наибольшую активность граждане проявляют в Глушковском (52,36%), Беловском (43,22%) и Черемисиновском (41,51%) районах. Хуже всего идут на выборы в Курске (средняя явка там составляет 21,54%) и Железногорске (21,52%).

В Курской области на выборах могут проголосовать 920 тыс. человек на 1131 избирательном участке. Они будут открыты до 20.00 по московскому времени.

Подробнее о том, где и кого выбирают сегодня в макрорегионе,— в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин