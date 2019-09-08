Михаил Амосов проголосовал на выборах губернатора Петербурга

Кандидат в губернаторы Петербурга от «Гражданской платформы» Михаил Амосов проголосовал за будущего главу города на избирательном участке, расположенном в лицее №470 на улице Бутлерова в Калининском районе Петербурга. Вместе с ним в голосовании приняли участие его жена и дочь, сообщает корреспондент “Ъ-СПб”.

Ранее свой гражданский долг исполнила еще один кандидат в губернаторы Надежда Тихонова от «Справедливой России», которая проголосовала на территории УИК 1897 Приморского района в школе №33.

“Ъ-СПб” писал, что в первой половине дня 8 сентября на избирательном участке в Василеостровском районе был замечен действующий врио губернатора Александр Беглов. Председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко, в свою очередь, проголосовала в здании ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».