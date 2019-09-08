Валентина Матвиенко проголосовала на выборах в Петербурге

Председатель Совета Федераций и экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко проголосовала на выборах на участке №2237, расположенном в здании городского Водоканала на Таврической улице, 10.

Отметим, что госпожа Матвиенко традиционно голосует в Петербурге, несмотря на то, что в последние несколько лет живет и работает в Москве.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на выборах губернатора города также проголосовали Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. По состоянию на 12:00 явка на выборах в Петербурге составляла 6,61% избирателей от общего числа избирателей.