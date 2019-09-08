Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья

На выборах губернатора Забайкальского края после подсчета 1,94% бюллетеней лидирует врио главы регионы Александр Осипов (самовыдвиженец). Он набирает 84,6% голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома. На втором месте Елена Краузе (от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость») с 5,07%, на третьем — Яна Шпак («Партия роста») с 3,71%.

Сегодня, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня. В Забайкалье явка к 18:00 по местному времени (12:00 мск) составила 30,3%, проголосовали более 240 тыс. избирателей.

Как проходит единый день голосования в России, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.