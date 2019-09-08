Явка на губернаторских выборах в Петербурге — 6,61%

Информационный центр петербургского избиркома сообщил, что по данным на 12:00 на выборах губернатора проголосовало 6,61% избирателей от общего числа. В 10 утра явка составляла всего 1,86%.

Напомним, что на пост главы города претендуют три человека – Надежда Тихонова, выдвинутая партией «Справедливая Россия», Александр Беглов – врио губернатора, пошедший на выборы как самовыдвиженец и Михаил Амосов от «Гражданской Платформы».

В городе уже зафиксирован ряд нарушений. В том числе, нарушение тайны голосования. В двух школах, помимо кабинок, голосование проводится за письменными столами, разделенными перегородками.

Олег Дилимбетов