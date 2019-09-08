Явка на выборы губернатора Курской области достигла 15%

В Курской области, где сегодня проходят выборы главы региона, явка на 12.00 составила 15%. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в облизбиркоме. Там добавили, что наибольшую активность проявляют избиратели из Глушковского, Беловского, Кореневского, Большесолдатского, Мантуровского районов. Там явка составляет от 24 до 30%.

Напомним, на выборах в Курской области могут проголосовать 920 тыс. человек на 1131 избирательном участке. Они будут открыты до 20.00 по московскому времени.

Подробнее о том, где и кого выбирают сегодня — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова