Явка на муниципальных выборах в Ленобласти — 7,55%

По данным на 12:00 по мск, явка на муниципальных выборах в Ленобласти составила 7,55%. К полудню в регионе проголосовал 94 тыс. 544 избиратель. Об этом “Ъ-СПб” сообщили в Леноблизбиркоме.

Активнее всего голосуют избиратели в Волховском (10,09%), Подпорожском районе (9,95%) и Кировском (9,81%) районах. Самая низкая явка зафиксирована во Всеволожском (5,35%) и Гатчинском (5,95%) районах.

В единый день голосования, восьмого сентября, в Ленинградской области проходят выборы в советы депутатов в 177 муниципальных образованиях, где будут замещаться 2062 мандата. Зарегистрированы 4288 кандидатов. Из них от «Единой России» - 1999 человек, КПРФ – 608, ЛДПР – 364, «Справедливой России» — 296, «Родины» — 11, «Коммунистов России» — шесть, Партия Роста— пять, партии «Социальной защиты» — пять, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» -—четыре, 990 – самовыдвиженцы.

Ольга Кантемирова