В Ленобласти зарегистрированы 4,3 тыс. кандидатов в муниципальные депутаты

По состоянию на 4 сентября в Ленобласти зарегистрирован 4301 кандидат в депутаты на выборы в органы местного самоуправления. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

По словам Михаила Лебединского, на сегодняшний день зарегистрировано 91,8% кандидатов от общего числа выдвигавшихся. Среди них 2007 — от партии «Единая Россия», 998 — самовидвиженцы, 608 - КПРФ, 364 - ЛДПР, 298 – «Справедливой России», 11 — от «Родины», шесть представителей «Коммунистов России», пять от партии Роста, четыре кандидата от партии «Пенсионеров за социальную справедливость». 1083 зарегистрированных кандидатов — действующие депутаты.

Среди кандидатов 37,7% — женщины, 62,3% — мужчины. С высшим образованием зарегистрировано 63,17% человек, со средним общим —14.08%, средним специальным — 22,75. Отказы в регистрации получили 8,19% выдвигавшихся, большинство из которых самовыдвиженцы (более 90%). С начала избирательной кампании было зафиксировано 221 судебных спора, 153 из них — об отмене регистрации одного кандидата другим, 68 касались отмены решения ТИК об отказе регистрации кандидату. Сегодня в Леноблсуде на обжаловании находятся 57 таких решений.

В единый день голосования, восьмого сентября, в Ленинградской области пройдут выборы в советы депутатов в 177 муниципальных образованиях, где будут замещаться 2062 мандата.

В Петербурге для участия в муниципальных выборах зарегистрировано 77% кандидатов от общего числа выдвигавшихся. На 1560 мандатов претендуют 5372 кандидата.

Ольга Кантемирова