Лимаренко лидирует на выборах губернатора Сахалина

На Сахалине после обработки 25,77% протоколов лидирует врио губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец) с 70,62% голосов, сообщает ЦИК. На втором месте Алексей Корниенко (КПРФ) — 12,74%, на третьем — Дмитрий Флеер (ЛДПР) — 10,98%, далее следуют Дмитрий Зенкин («Коммунисты России») — 3,7% и Дмитрий Кочергин (КПСС) — 1,28%.

По данным экзит-поллов, господин Лимаренко получил 60,9% голосов избирателей, господин Корниенко — 22,3%, господин Флеер — 8,3%, господин Зенкин — 3,5%, господин Кочегин — 3,1%

Вместе с губернаторскими на Сахалине прошли и выборы в местные собрания в 5 районах острова.

Все избирательные участки закрылись в Сахалинской области закрылись в 12:00 мск, сейчас идет подсчет голосов. Явка на выборах составила 33,4%.

Экс-глава области Олег Кожемяко в сентябре 2018 года был назначен врио главы Приморья. После этого президент Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области.

Всего по России проходят 6015 выборов различного уровня.

Как проходит единый день голосования в России, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.