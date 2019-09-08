Вандал повредил статую быка на Уолл-стрит

В Нью-Йорке мужчина повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит. Вандал несколько раз ударил по статуе металлическим банджо, сообщает телеканал ABC. В результате на правом роге быка остались царапины и разлом.

Напавшим оказался 42-летний житель Техаса Тевон Варлак, его задержали. Мужчину обвиняют в хулиганстве, нарушении общественного порядка и незаконном владении оружием.

Статуя «Атакующий бык» является одним из самых знаменитых символов Нью-Йорка. Она была создана американским скульптором Артуро Ди Модика и изображает приготовившегося к атаке быка, который должен символизировать финансовый оптимизм. Отлитая из бронзы скульптура весит 3,2 т и достигает 3,4 м в высоту и 4,9 м в длину. Ее установили в Финансовом квартале Нью-Йорка в 1989 году.