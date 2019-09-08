Явка на муниципальных выборах в Ленобласти составляет 2,34%

По данным на 10:00 по мск, явка на муниципальных выборах в Ленобласти составила 2,34% Проголосовали 29 тыс. 321 избиратель. Об этом корреспонденту “Ъ-СПб” сообщили в Леноблизбиркоме.

В избирательных списках региона — более 1,25 млн человек, 17,3 тыс. из которых будут голосовать впервые. Голосование проходит на 931 избирательном участке.

Напомним, в единый день голосования, восьмого сентября, в Ленинградской области проходят выборы в советы депутатов в 177 муниципальных образованиях, где будут замещаться 2062 мандата. Зарегистрированы 4288 кандидатов.

Ольга Кантемирова