Избиркомы пока не получали жалоб на губернаторские выборы в Черноземье

По состоянию на 10.30 в избирательную комиссию Липецкой области жалоб на проведение голосования не поступало, сообщил “Ъ-Черноземье” зампред облизбиркома Сергей Кораблин.

В пресс-службе избирательной комиссии Курской области “Ъ-Черноземье” сказали, что «жалоб, котороые могли бы повлиять на ход голосования, не зафиксировано».

Ранее проект общественного движения «Голос» «Карта нарушений на выборах» сообщил о двух фактах, привлекших внимание активистов. В Липецкой области кандидат от «Патриотов России» Андрей Григорьев возглавляет Липецкую объединенную техническую школу ДОСААФ. При этом в помещении ДОСААФа находится участковая комиссия 245, в которой два члена являются коллегами господина Григорьева по обществу, заявили активисты.

В Курской области их внимание привлек тот факт, что в день тишины 7 сентября на официальной странице в Facebook врио губернатора Романа Старовойта, кандидата от «Единой России», был опубликован пост «Буду работать так, чтобы не стыдно было смотреть вам в глаза». «В нем рассказывается о прошедшем форуме поддержки кандидата в губернаторы, подчеркивающем его поддержку народом. Материал содержит фразы и утверждения, не относящиеся к профессиональной деятельности Романа Старовойта, подпадающие под определение предвыборной агитации»,— сочли активисты.

Подробнее о том, где и кого выбирают сегодня — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников