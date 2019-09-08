Явка на выборах липецкого и курского губернаторов с утра не превысила 7%

В Липецкой и Курской областях, где жители в единый день голосования выбирают губернаторов, явка на 10.00 не превысила 7%. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в облизбиркомах.

За два часа после открытия участков в 8.00 в Липецкой области на выборах губернатора проголосовали 6,63% от имеющих такое право жителей (61,59 тыс. человек в абсолютных цифрах).

В Курской области явка на выборах главы региона пока составляет 5,18% или 47,75 тыс. человек. Наиболее высокую явку облизбирком зафиксировал в Лужковском, Беловском, Щигровском и Мантуровском районах (около 10%).

Напомним, за главу региона в Липецкой области 932 тыс. обладающих активным избирательным правом жителей смогут проголосовать на 879 участках, а в Курской — 920 тыс. на 1111-ти (без учета временных участков в тюрьмах, казармах и больницах). Они будут открыты до 20.00 по московскому времени.

Подробнее о том, где и кого выбирают сегодня — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников