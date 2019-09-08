СМИ: арабская коалиция сбила запущенный хуситами беспилотник

Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией сбили беспилотник, запущенный хуситами в направлении королевства, сообщил телеканал Al Arabiya. По информации телеканала, дрон был сбит в воздушном пространстве Йемена и был запущен из провинции Амран, подконтрольной движению хуситов.

Напомним, военный конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В августе 2019 года за четыре дня столкновений на юге Йемена, в Адене, не менее 40 человек погибли и 260 получили ранения. Беспорядки спровоцировали сторонники сепаратистского южного Переходного совета, которым удалось захватить президентский дворец и военные базы.

О том, почему мятежники оставили захваченный президентский дворец читайте в материале “Ъ” «Йеменских сепаратистов склонили к переговорам».