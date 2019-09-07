Воронежский «Факел» и курский «Авангард» остались без побед в 12-м туре ФНЛ

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский «Факел» на своем поле сыграл лишь вничью с замыкающим таблицу первенства красноярским «Енисеем» - 1:1. Хозяева на глазах 2,5 тыс. зрителей «Центрального стадиона профсоюзов» открыли счет уже на 23-й минуте встречи усилиями капитана Романа Воробьева. Но в самом конце первого тайма гости смогли отыграться, а в дальнейшем - не пропустить.

В том же туре курский «Арсенал» на дальнем выезде с минимальным счетом уступил «СКА-Хабаровск». Гол хозяева забили в самом начале второго тайма на радость 2,9 тыс. болельщиков стадиона имени Ленина. После матча старший тренер «Авангарда» Олег Василенко рассказал, что «игра была до забитого мяча». «Этот сезон мы начали с чистого листа. Нельзя смотреть, что было в прошлом. Каждую игру, тур мы должны двигаться поступательно, делать что-то большее, чтобы встать на рельсы. К этому мы двигаемся, есть понимание, желание, в этом направлении и работаем. Каждый день для нас - новая ступень»,- считает наставник.

В следующем туре 14 сентября «Авангард», опустившийся с 11 очками на 16-е место в таблице, примет на своем поле «Мордовию» из Саранска. «Факел» же, приподнявшийся на 17-е место (10 очков), отправится в гости к волгоградскому «Ротору».

О том, кто и за чей счет пытается сегодня возродить воронежский «Факел», в материале ‘‘Ъ-Черноземье’’ «Футбольная инфраструктура является лицом любого клуба».

Андрей Цветков