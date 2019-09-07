Украинских моряков наградили после освобождения

Освобожденные украинские моряки на родине получили награды, а также очередные воинские звания. Церемонию проводил командующий Военно-морскими Силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Воронченко.

«Сейчас ребята проходят медицинский осмотр с целью определения состояния здоровья после жутких условий российских тюрем, после его завершения военные разъедутся по домам на заслуженный отдых»,— сообщила пресс-служба украинских ВМС (цитата по УНИАН).

Кто вернулся из России на Украину Читать далее

7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». На Украину в частности вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. В Россию вернулся руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

Подробнее о событии — в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».