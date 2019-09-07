Расписание электричек на Московском направлении ОЖД изменится с 9 сентября

С 9 по 19 сентября в связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры временно меняется расписание движения пригородных поездов на Московском направлении Октябрьской железной дороги.

Изменения коснутся нескольких десятков электричек, следующих в Любань, Тосно, Великий Новгород, Малую Вишеру, Волховстрой и другие населенные пункты, сообщили в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Подробнее с изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте СЗППК.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что масштабные изменения железнодорожной сети Петербурга и Ленобласти запланированы к 2030 году.