Более 30 тыс. человек остались без электричества на Кубани

Около 30,7 тыс. человек остались без электричества в Белореченске Краснодарского края. Как сообщает Минэнерго России, в зоне аварии ведутся аварийно-восстановительные работы.

«7 сентября в 08:41 и 08:47 отключены ВЛ 110 кВ "Белореченская тяговая — Очистные сооружения" и ВЛ 110 кВ "Центральная — Северная" с отпайками (дочернее предприятие ПАО "Россети" — ПАО "Кубаньэнерго"). Причина: повреждение в комплектных распределительных устройствах 10 кВ ПС 110 кВ "Очистные сооружения". Обесточена ПС 110 кВ "Очистные сооружения"»,— уточняет ведомство. Мощность отключенных потребителей составляет 7,8 МВт.

6 сентября в Москве без электричества остался крупнейший торговый центр города «Авиапарк». Причиной стало повреждение четырех кабелей на Третьей Хорошевской улице.

Подробнее об инциденте – в материале “Ъ FM”.