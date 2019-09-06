«Авиапарк» отключился от электричества

Крупнейший торговый центр столицы «Авиапарк» внезапно остался без электричества. Утром 6 сентября в соцсетях комплекса появились предупреждения о том, что он закрыт. Причина — в повреждении четырех кабелей на Третьей Хорошевской улице. У станции метро ЦСКА сотрудники с мегафонами предупреждали посетителей о закрытии прохода, а на въезде на парковку регулировщики помогали избежать заторов, говорилось на странице торгового центра «ВКонтакте». В самом «Авиапарке» "Ъ FM" заявили, что возобновить работу не удалось.

В сети Rendez-vous сообщили, что они предлагали своим посетителям обратиться в свои магазины по другим адресам: «Мы со своей стороны клиентов проинформировали, какие ближайшие магазины у нас есть, куда можно обратиться, и что мы продлили срок хранения тех заказов, которые находились в ТЦ в нашем пункте выдачи. Думаю, это нам поможет. Между тем, мы уже привыкли работать в таких условиях, ведь эвакуация торговых центров нечасто, но случается. Такая практика есть».

Кто виноват в аварии, пока непонятно. По данным источников "Ъ FM", кабели могли повредить при работах, которые курирует депаратмент строительства Москвы. В мэрии не смогли это оперативно прокомментировать. В Мосэнергосбыте и МОЭКе сказали, что не имеют отношения к аварии. Один из сотрудников развлекательной зоны «Авиапарка» Егор, в свою очередь, отметил, что его компания готовится к потерям из-за блэкаута: «О закрытии мы узнали тогда когда приехали в торговый центр, в 9 часов утра. И вот до 12 часов мы сидели в ожидании того, откроется он или нет. Компания, конечно, понесет убытки. Вопрос состоит в том, будет ли работать парк 7 сентября, если нет, то это приведет к существенным убыткам. Но претензии будут направлены не "Авиапарку", а, скорее всего, электростанции, на которой случилось ЧП. Сотрудники также понесут убытки, то есть за этот день им не будет выплачиваться заработная плата».

«Авиапарк» скорее всего вернет арендную плату за этот день всем ритейлерам, считает генеральный директор консалтинговой компании DNA-Realty Антон Белых: «Когда заключаются договоры с крупными сетевыми арендаторами, всегда прописывается, что если больше двух часов торговый центр закрыт или не поставляются коммунальные или эксплуатационные услуги, то арендная плата за этот день не начисляется независимо от того, по чьей вине это произошло. В большинстве документов указывается, что если это произошло из-за обстоятельств непреодолимой силы, форс-мажора, иногда третьих лиц, то торговому центру придется просто компенсировать аренду за этот день.

Если это затянется надолго, то, вполне возможно, есть риск штрафных санкций, взысканий, помимо аренды.

Ведь, например, в супермаркете без электричества испортятся продукты. Плюс, компании вынуждены тратить деньги на логистику. Если ЧП продлится один день, то, конечно, вряд ли кто-то будет судиться. Но если речь пойдет о нескольких сутках, то, уверен, супермаркет на них подаст в суд. Возможно, последуют и дополнительные риски по поводу как раз компенсаций понесенных расходов на зарплаты, поставщиков, нарушение логистики».

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Между тем, пользователи переживают из-за огромного аквариума, расположенного в «Авиапарке». Но в торговом центре подчеркнули, что с рыбами все в порядке — аквариум подключен к внешним электрогенераторам и работает автономно.

Яна Пашаева, Александр Рассохин