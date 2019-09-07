ГАТИ выдала ордер на высадку деревьев на площади Восстания

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга и городской комитет по благоустройству согласовали разрешительную документацию по высадке деревьев на площади Восстания.

Как сообщили в ГАТИ, с данной инициативой выступили активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания». Согласно полученному ордеру, посадка деревьев перед гостиницей «Октябрьская» состоится в период с 26 по 29 сентября.

Как пояснили в инспекции, жители города зачастую самостоятельно высаживают деревья и кустарники, не учитывая при этом расположение охранных зон инженерных сетей и дендроплан города, что приводит к гибели высаженных растений. При этом согласование подобных действий с профильными структурами Смольного является гарантом сохранности дерева и обеспечения ухода за ним в дальнейшем.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды в Петербурге после реконструкции и проведенных работ по благоустройству открыли сразу несколько садов и скверов.