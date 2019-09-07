Правительство вдвое увеличило премии в области науки и техники для молодых ученых

Размер правительственных премий в области науки и техники для молодых ученых увеличен с 500 тыс. руб. до 1 млн руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

Семь ежегодных премий в области науки и техники были учреждены в 2005 году. Авторский коллектив по каждой работе не должен превышать пять человек.

«Подписанным постановлением с 2020 года размер денежной части премий увеличен с 500 тыс. руб. до 1 млн руб.»,— говорится в постановлении.

Как стало известно “Ъ”, в 2019 году 26 организаций получат гранты от Министерства науки и высшего образования РФ, каждый из которых составит более 50 млн руб. Максимальный размер гранта — 284,2 млн руб.

Подробности — в публикации “Ъ” «Миллионы разложили по приборам».