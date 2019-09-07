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На День города в Москве метро сделали круглосуточным и ввели ограничения для транспорта

Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно в ночь на 8 сентября в День города, сообщает пресс-служба столичной мэрии. При этом на станциях, прилегающих к местам празднования, возможны ситуативные ограничения.

Наземный городской транспорт в субботу будет работать по расписанию выходного дня.

Движение транспорта в предстоящие выходные ограничат в разных районах Москвы в связи с празднованием Дня города. Водителей просят учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

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