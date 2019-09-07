На День города в Москве метро сделали круглосуточным и ввели ограничения для транспорта

Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно в ночь на 8 сентября в День города, сообщает пресс-служба столичной мэрии. При этом на станциях, прилегающих к местам празднования, возможны ситуативные ограничения.
Наземный городской транспорт в субботу будет работать по расписанию выходного дня.
Движение транспорта в предстоящие выходные ограничат в разных районах Москвы в связи с празднованием Дня города. Водителей просят учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.
Центр Москвы станет пешеходным. Потому что в эти выходные - День города!— ЦОДД (@gucodd) 4 сентября 2019 г.
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Тверскую и прилегающие переулки закроют в четверг, с 22:00 до понедельника.
Всё ограничения по районам тут: https://t.co/ikxItXfneD
Выбирайте маршруты заранее. И обязательно приходите на праздник. pic.twitter.com/BhlqOIz326
Сегодня с 23:00 и до утра понедельника пешеходными станут улица Маши Порываевой, проспект Академика Сахарова, Местный проезд, Докучаев переулок и улица Архитектора Рогачева.— ЦОДД (@gucodd) 6 сентября 2019 г.
Здесь пройдет фестиваль «Наши в городе».
Ехать в район перекрытий лучше, конечно же, на @MoscowMetro. pic.twitter.com/yEhOPstyCG
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