Жители поселков Казани хотят отозвать из гордумы своих депутатов

Жители поселков Казани, недовольные проектом нового генплана, в пятницу подписали соглашение о создании инициативной группы. Она будет координировать работу «по отстаиванию интересов жителей». «Люди намерены защитить свои дома и зеленые насаждения в городе, а также начинают кампанию по отзыву депутатов Казанской городской думы»,— говорится в сообщении инициативной группы. В ее состав включены представители Новой Сосновки, Троицкой Ноксы, Салмачей, Дербышек. Кроме того, объединение поддержали инициативная группа экозащитников берега Казанки, жители Сухой реки, Борисоглебского, Нагорного, Вознесения, Осиново, Карьера, Озерного.

Жители поселков отмечают «абсолютное равнодушие к актуальным проблемам поселков со стороны народных избранников»: «Генплан Казани, который определит направления развития города на ближайшие полтора десятка лет, принимается кулуарно и ставит под угрозу жилье тысячи казанцев. Попытки конструктивного диалога с властями успехом не увенчались».

Как сообщал «Ъ-Казань», проект нового генплана Казани по итогам общественных обсуждений получил более 2 тыс. замечаний. Большинство претензий направили жители казанских окраин, где планируется строительство новых магистралей либо расширения зоны для аварийной посадки самолетов. В ходе принятия генплана в Дербышках прошли несколько массовых митингов против строительства в жилом массиве новой трассы. Жители опасаются, что их дома попадут под снос.

Документ рассчитан до 2035 года. Власти хотят утвердить новый генплан до конца 2019 года.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”