Генплану предъявили претензии

Мэр Казани Ильсур Метшин обещал жителям «справедливую рыночную компенсацию» за снос их домов при реализации нового генерального плана города. Его проект по итогам общественных осуждений получил более 2 тыс. замечаний, заявили вчера в мэрии. Большинство претензий направили жители казанских окраин, где планируется строительство новых магистралей либо расширения зоны для аварийной посадки самолетов. Возмущенные граждане намерены добиваться разработки альтернативного варианта генплана.



Вчера на совещании в мэрии власти Казани подвели итоги общественных обсуждений проекта городского генплана. Они проходили с 29 июля по 1 августа на сайте dispute.kzn.ru. Кроме того, жители Казани могли оставить свои письменные предложения в городском управлении архитектуры и градостроительства. Как сообщила глава управления Ирина Дябилкина, за четыре дня власти получили более 2045 замечаний и предложений. 76% из них поступили в электронном виде. Власти отклонили лишь 37 обращений. Остальные должны быть включены в итоговой протокол обсуждений. Мэрия планирует опубликовать этот документ 29 августа.

Напомним, генплан Казани разрабатывался c 2014 года Институтом генплана Москвы. Срок действующего плана истекает 1 января 2020 года. Новый документ необходим для обоснования строительства объектов местного значения, он также будет базой для правил землепользования и застройки. Их отсутствие «не позволит получить разрешение на строительство ни на один объект капитального строительства, в том числе и частным лицам», поясняли раньше в мэрии Казани.

Новый генплан рассчитан до 2035 года, прогнозный период — до 2055 года. За 35 лет численность населения Казани должна вырасти до 1,5 млн человек (сейчас — 1,2 млн человек). Общая площадь жилого фонда достигнет 46,3 млн кв. м (на начало 2018 года было 29,9 млн кв. м). Документ предусматривает увеличение числа мест в детских садах, школах, строительство новых спортивных объектов. С 1,8 тыс. км до 2,2 тыс. км планируется увеличить протяженность магистралей. Должно быть достроено большое казанское кольцо. В документе закладывается увеличение общего объема пассажирских перевозок с 443 млн до 600 млн пассажиров в год, снижение объема перевозок на личном транспорте с 40% до 34%. К 2050 году предполагается также строительство двух дополнительных мостов через Волгу.

Первые обсуждения генплана уже проводились в мае-июне 2018 года. Однако Министерство экономического развития РФ не согласовало проект. Претензии к документу возникли у Минэнерго России, МЧС, Минобороны, Рослесхоза и Минтранса. В результате проект генплана был отправлен на доработку. Согласование документа с федеральными властями занимает до трех месяцев. Чиновники Казани рассчитывают, что смогут утвердить генплан до конца 2019 года.

Принятие генплана сопровождается протестами жителей Казани, которые опасаются, что их дома попадут под снос при строительстве новой инфраструктуры. Наиболее массовые протесты весной и летом этого года прошли в жилом массиве Дербышки. Отдельные акции собирали по несколько тысяч человек. Местные активисты возмущены планами построить через микрорайон магистраль. Последний митинг прошел в минувшее воскресенье. На мероприятии попытался выступить глава Советского района Роман Фатхутдинов, но его перебили криками «позор!». С новым проектом генплана не согласны также жители казанских поселков Cтарые горки, Новая Сосновка, Салмачи, Вознесенье, Борисоглебское, Карьер. Так, в северной части Казани жители возмущены расширением зоны аварийного посадки воздушных судов Казанского авиационного завода. В Ново-Савинском районе активисты выступают против застройки рощи на берегу Казанки.

«Наиболее часто задаваемые вопросы касались проектирования дорог и проездов в поселках Салмачи, Вознесенское, Дербышки, дороги-дублера Горьковского шоссе. Много вопросов поступило по застройке берега реки Казанки вдоль улицы Гаврилова, зоне минимально допустимых расстояний от магистрального газопровода, зонам ограничения вертолетного и авиационного заводов»,— сообщила вчера на совещании Ирина Дябилкина. Она обещала, что каждый участник общественных обсуждений, подавший замечание по проекту, сможет увидеть в своем личном кабинете принято оно или отклонено, и узнать причины принятого решения.

Мэр Казани Ильсур Метшин признал, что при обсуждении проекта генплана «образовалось несколько “точек кипения”». «Людей можно понять — никто не хочет изменений, человек в принципе так устроен. Но город — это живой организм, он развивается, растет, эти процессы не остановить»,— отметил господин Метшин, указав, что основные претензии связаны с проектированием дорог, необходимых для разгрузки существующих магистралей. «В 2006 году у нас Казани было 180 тысяч автомобилей, а сегодня – 430 тысяч»,— привел он цифры.

При этом господин Метшин заверил, что «каждому собственнику земельного участка, жилого дома, чья собственность попадает в зоны “красных линий”», власти гарантируют «справедливую рыночную компенсацию, которая позволит соблюсти все частные права и приобрести на эти средства другое соразмерное имущество». Он подчеркнул, что «нет единой таблетки, которая удовлетворила бы все пожелания и чаяния людей». Он добавил, что разработчики «не чудотворцы и не могут придумать, как сделать так, чтобы машины, которых стало на 250 тыс. больше, летали бы по воздуху, не задевая никакие транспортные коридоры».

Жители казанских поселков намерены добиваться, чтобы проект нового генплана не был принят. В частности, они готовят обращение к депутатам городской думы с требованием принять решение по разработке альтернативных вариантов генерального планы.

Кирилл Антонов