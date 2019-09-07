Минздрав предложил изменить порядок назначения незарегистрированных препаратов

Минздрав России разработал проект изменений порядка назначения незарегистрированных препаратов. Документ о поправках опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Обсуждение проекта продлится до 20 сентября 2019 года.

Согласно внесенным поправкам, россияне смогут оформить рецепт на незарегистрированный препарат, если его применение необходимо по жизненным показаниям. Созванный медицинский консилиум будет принимать решение том, нужен ли пациенту этот препарат.

Кроме того, проект поправок предусматривает увеличение срока действия рецептов для пенсионеров, инвалидов первой группы и детей-инвалидов, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями на 180 дней.

Несколько дней ранее сразу несколько матерей больных детей были задержаны сотрудниками таможни и правоохранительных органов после того, как они получали по почте посылки с не зарегистрированным в России противосудорожным препаратом. Задержания вызвали широкий общественный резонанс. Правительство поручило закупить 10 тыс. упаковок незарегистрированных психотропных препаратов.

О мере, разработанной правительство, читайте в материале “Ъ” «“Мы очень рады, что пройдет хотя бы закупка этих 10 тыс. упаковок”».