Курс доллара. Прогноз на 9–13 сентября

Татьяна Евдокимова, экономист Рубль имеет шансы продолжить умеренно отыгрывать позиции на горизонте месяца Текущее улучшение настроений на рынках может сохраниться в течение сентября, поскольку до старта новых переговоров вряд ли можно ожидать новых раундов эскалации торговой войны. Параллельно ФРС и ЕЦБ, вероятно, снизят ставки в сентябре. В этой связи рубль имеет шансы продолжить умеренно отыгрывать позиции на горизонте месяца, пытаясь приблизиться к отметке 65 руб. в паре с долларом. На горизонте недели особенно велики шансы увидеть более крепкие отметки рубля в паре с евро (ближе к 72 руб.) по итогам заседания ЕЦБ в четверг.

Антон Покатович, главный аналитик Умеренную поддержку оптимизму могут оказывать чаяния инвесторов еще одного раунда смягчения политики ЕЦБ Хрупкий оптимизм, сформированный на рынке надеждами на возвращение США и Китая в переговорный процесс в октябре, вероятно, сохранится на следующей неделе. В таких условиях рынки вряд ли будут реагировать с повышенной чувствительностью на пятничные данные из США, где в том числе показатели рынка труда продолжают демонстрировать плавное ослабление. Умеренную поддержку оптимизму могут оказывать чаяния инвесторов еще одного раунда смягчения политики ЕЦБ на следующей неделе, а также действий ФРС по снижению ставки 18 сентября. Ожидаем, что в недельной перспективе рубль будет оставаться в боковом диапазоне 65,2–66,5.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию Цены на нефть достаточно волатильны и пока не демонстрируют устойчивую положительную динамику Давление на рисковые активы снизилось, но в целом ситуация все еще остается напряженной. Цены на нефть достаточно волатильны и пока не демонстрируют устойчивую положительную динамику. Настроение на рынках на будущей неделе во многом будет зависеть от риторики главы ФРС Джерома Пауэлла. В случае недостаточно мягкой риторики в отношении ДКП вероятно краткосрочное снижение аппетита к риску и, как следствие, повышение давления на российский рубль. Поэтому считаем, что на неделе пара USD/RUB будет находиться в диапазоне 65–67 руб. за доллар США.