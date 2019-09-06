Курс доллара. Прогноз на 9–13 сентября

По итогам минувшей недели российский рубль резко укрепил позиции против ведущих мировых валют. По итогам торгов пятницы курс доллара на Московской бирже составил 65,73 руб./$, что более чем на 1 руб. ниже значений закрытия предшествующей недели. Впрочем, американская валюта теряет позиции по отношению ко всем многим валютам развивающихся стран на фоне решений США и Китая возобновить переговорный процесс по торговым спорам. Дополнительную поддержку рублю оказывают восстановившиеся цены на нефть, которые вновь вернулись выше уровня $61 за баррель.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Нордеа-банк
|65.00-66.00
|"БКС Премьер"
|65.20-66.50
|СМП Банк
|65.00-67.00
|ПСБ
|65.00-67.00
|Консенсус-прогноз *
|65.84
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Татьяна Евдокимова, экономист
Рубль имеет шансы продолжить умеренно отыгрывать позиции на горизонте месяца
Текущее улучшение настроений на рынках может сохраниться в течение сентября, поскольку до старта новых переговоров вряд ли можно ожидать новых раундов эскалации торговой войны. Параллельно ФРС и ЕЦБ, вероятно, снизят ставки в сентябре. В этой связи рубль имеет шансы продолжить умеренно отыгрывать позиции на горизонте месяца, пытаясь приблизиться к отметке 65 руб. в паре с долларом. На горизонте недели особенно велики шансы увидеть более крепкие отметки рубля в паре с евро (ближе к 72 руб.) по итогам заседания ЕЦБ в четверг.
Антон Покатович, главный аналитик
Умеренную поддержку оптимизму могут оказывать чаяния инвесторов еще одного раунда смягчения политики ЕЦБ
Хрупкий оптимизм, сформированный на рынке надеждами на возвращение США и Китая в переговорный процесс в октябре, вероятно, сохранится на следующей неделе. В таких условиях рынки вряд ли будут реагировать с повышенной чувствительностью на пятничные данные из США, где в том числе показатели рынка труда продолжают демонстрировать плавное ослабление. Умеренную поддержку оптимизму могут оказывать чаяния инвесторов еще одного раунда смягчения политики ЕЦБ на следующей неделе, а также действий ФРС по снижению ставки 18 сентября. Ожидаем, что в недельной перспективе рубль будет оставаться в боковом диапазоне 65,2–66,5.
Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию
Цены на нефть достаточно волатильны и пока не демонстрируют устойчивую положительную динамику
Давление на рисковые активы снизилось, но в целом ситуация все еще остается напряженной. Цены на нефть достаточно волатильны и пока не демонстрируют устойчивую положительную динамику. Настроение на рынках на будущей неделе во многом будет зависеть от риторики главы ФРС Джерома Пауэлла. В случае недостаточно мягкой риторики в отношении ДКП вероятно краткосрочное снижение аппетита к риску и, как следствие, повышение давления на российский рубль. Поэтому считаем, что на неделе пара USD/RUB будет находиться в диапазоне 65–67 руб. за доллар США.
Михаил Поддубский, главный аналитик
Диапазоне 65–67 руб./$ мы по-прежнему считаем актуальным
Коррекция доллара на мировом валютном рынке и улучшение аппетита к риску на глобальных рынках оказали поддержку всей основной группе валют развивающихся стран. Ключевым драйвером для рубля в краткосрочной перспективе продолжаем считать общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран, соответственно, на следующей неделе существенное влияние на EM могут оказать итоги заседания Европейского центрального банка, который вполне способен принять новые стимулирующие меры. С начала августа пара доллар/рубль держится в диапазоне 65–67 руб./$, который мы по-прежнему считаем актуальным.
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