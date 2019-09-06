«Автомобилист» одержал третью победу в сезоне

ХК «Автомобилист» сегодня в Екатеринбурге одержал победу над СКА (Санкт-Петербург) со счетом 5-2 (0-0; 3-1;2-1). У екатеринбуржцев шайбы забросили: Мэйсек (дважды), Мозер, Обидин, Василевский. У СКА: Кетов, Зуб. Дэн Секстон из «Автомобилиста» не смог реализовать буллит.

Ранее «Автомобилист» одержал победы над «Северсталью» и «Витязем». Следующую игру он проведет в Екатеринбурге 9 сентября с магнитогорским «Металлургом».

Как екатеринбургский клуб подготовился к сезону — в материале «”Автомобилист” въезжает в сезон»