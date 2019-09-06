Организаторы митинга в Осиново подали иск против исполкома

Организаторы запланированного после выборов митинга в Осиново Зеленодольского района подали иск против местного исполкома. Об этом «Ъ-Казань» сообщила лидер движения против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) Вера Керпель. Активисты не довольны тем, что чиновники потребовали снизить заявленное число участников митинга в 5 тыс. человек. В иске указывается, что ответ исполкома Осиново «является фактическим отказом в согласовании», что нарушает право на мирные собрания. Заявители требуют признать ответ чиновников незаконным и «устранить препятствия» к проведению митинга.

Как сообщал «Ъ-Казань», акция запланирована на 15 сентября. Активисты намерены выразить протест планам построить завод, а также обсудить «легитимность выборов» в Госсовет Татарстана, которые пройдут 8 сентября. Госпожа Керпель является кандидатом на выборах от партии «Яблоко» по Волжскому одномандатному округу (включает Зеленодольский район и часть Зеленодольска).

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"