В Осиново планируют провести многотысячный митинг по итогам выборов в Госсовет

В исполком Осиновского сельского поселения, где планируется построить мусоросжигательный завод (МСЗ), подана заявка о проведении 15 сентября митинга с участием 5 тыс. человек. Активисты планируют выразить протест планам построить завод, а также обсудить «легитимность выборов» в Госсовет Татарстана (голосование пройдет 8 сентября). Об этом «Ъ» рассказал один из кандидатов по Волжскому округу в Зеленодольском районе, противница МСЗ Вера Керпель.

Чиновники пока не согласовали акцию. В исполкоме заявили, что не могут предложить площадку для 5 тыс. человек. Организаторам предложили «снизить заявленное количество участников публичного мероприятия». Госпожа Керпель сообщила «Ъ», что активисты пока не приняли решение, что сообщить исполкому.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"