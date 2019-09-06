«Ленэнерго» открыло подстанцию 35 кВ для энергоснабжения острова Коневец

В пятницу, 6 сентября, в поселке Владимировка Приозерского района Ленобласти состоялось открытие подстанции ПАО «Ленэнерго» 35 кВ «Бухта». Ее строительство наряду с расширением ПС 110 кВ «Плодовое» является частью масштабного проекта по реконструкции Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря и развития туристско-рекреационного комплекса северного Приладожья.

Как сообщили в «Ленэнерго», в связи со значительным объемом работ проект реализовывался в два этапа. В результате всех проведенных мероприятий была создана внешняя схема электроснабжения острова Коневец и бухты Владимирская, обеспечены необходимые мощности для возрождения обители и подключения инфраструктурных объектов многофункционального комплекса бухты.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к 2030 году все подстанции ПАО «Ленэнерго» в Петербурге планируется оснастить элементами цифрового управления.