Все подстанции «Ленэнерго» оснастят элементами цифрового управления

К 2030 году все подстанции ПАО «Ленэнерго» в Петербурге будут оснащены элементами цифрового управления. Об этом во время церемонии запуска после реконструкции подстанции «Ленсоветовская» в поселке Шушары заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Подстанция, обеспечивающая электроснабжение жилых поселков Ленсоветовский и Петро-Славянка Пушкинского района города была построена в 1975 году. После реконструкции ее мощность увеличилась в четыре раза — до 50 МВА. Она будет работать без дежурного персонала — удаленный контроль и управление оборудованием обеспечат новейшие технологии. Информация о параметрах работы сети будет передаваться напрямую в единую систему управления.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что стоимость реконструкции подстанции «Ленсоветовская» составила 1,3 млрд рублей.