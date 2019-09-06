Ferrari не исключает выпуск электрического спорткара

Компания Ferrari не исключила вероятности создания в будущем электрического спорткара, сообщает Autocar со ссылкой на технического директора итальянского автопроизводителя Михаэля Лейтерса.

«Клиенты хотят иметь звучащий автомобиль, им важен запас хода и высокая скорость, потому что речь идет о спортивных моделях, — пояснил господин Лейтерс. — Если все это реализовать, то машина получится такой тяжелой, что уже не будет спортивной. Пока технологии не позволяют делать спортивные электромобили, но, возможно, через несколько лет это станет реальностью».

Напомним, в 2019 году Ferrari представила первый в истории марки серийный гибридный автомобиль SF90 Stradale и первый спорткар итальянского бренда с полным приводом.