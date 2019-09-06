Спорткар Alpine A110 получил раллийную версию

Компания Alpine представила новый вариант купе A110 — гоночную модификацию A110 Rally для раллийных соревнований.
Alpine A110 Rally. Фото: Alpine
Alpine A110 Rally. Фото: Alpine
Alpine A110 Rally. Фото: Alpine
В основе машины лежит алюминиевое шасси от версий A110 GT4 и A110 Cup, а подвеска сделана полностью из спортивных компонентов, а стандартные тормоза заменены более выносливыми механизмами Brembo. В оснащение вошли сертифицированный каркас безопасности, гоночные сиденья и 6-точечные ремни безопасности.
Alpine A110 Rally оснащается 300-сильным 1,8-литровым бензиновым турбомотором, который сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач, что мощнее чем у флагманской дорожной версии Alpine A110S с 292-сильным двигателем.
В гонках Alpine A110 Rally дебютирует в сезоне-2020.