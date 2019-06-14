Alpine представила 292-сильное купе A110S

Alpine A110S. Фото: Alpine

Alpine A110S. Фото: Alpine

Автомобиль оснащен 1,8-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого выросла с 252 л.с. у базового Alpine A110 до 292 л.с. у Alpine A110S. 7-ступенчатая роботизированная коробка передач получила новые настройки.

У A110S на 4 мм уменьшен дорожный просвет, доработана подвеска (новые амортизаторы, на 50% более жесткие пружины и вдвое более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости), новые покрышки Michelin Pilot Sport 4, а тормоза Brembo входят в базовое оснащение.

Купе отличается углепластиковым аэродинамическим обвесом (за доплату можно заказать карбоновую крышу), темными колесными дисками, оранжевыми акцентами на кузове и в салоне.

Напомним, премьера базового купе Alpine A110 состоялась в 2017 году.