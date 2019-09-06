В Смольном продолжат разработку информпортала для обновленной маршрутной сети самостоятельно

Подведомственное комитету по транспорту Петербурга ГКУ «Организатор перевозок», которое отвечает за подготовку реформы наземного общественного транспорта, продолжает разработку портала с перспективной маршрутной сетью собственными силами учреждения, сообщили “Ъ-СПб” в организации. Конкретные сроки завершения этой работы в учреждении не называют, отмечая, что, по мнению специалистов, на это потребуется несколько месяцев. Реформа транспорта, по планам городского правительства, должна быть проведена к середине 2020 года.

Ранее руководитель «Организатора перевозок» Владимир Шведченко сообщал “Ъ-СПб”, что организация ускорила программирование портала и планирует открыть его на этой неделе. «Там будет представлена вся сеть с возможностью построения маршрута»,— заявлял господин Шведченко. В учреждении “Ъ-СПб” позже пояснили, что до конца недели должны получить первые тестовые результаты по разработке портала. «Это внутренняя работа, которая не подлежит публикации»,— уточнили там.

«Наши специалисты постепенно вводят на портал данные с новыми маршрутами, при этом надо привязать маршрут ко всем остановкам по трассам следования и выполнить другие манипуляции»,— отмечают в ГКУ, подчеркивая, что в картографических сервисах «Яндекс.Карты» и WikiRoutes, в которые были направлены запросы, считают, что на создание готового продукта потребуется «пара месяцев, но никак не неделя».

В середине августа “Ъ-СПб” писал, что Смольный решил привлечь IT-компании к популяризации реформы наземного общественного транспорта в Петербурге. Однако у них большого интереса запрос городских властей не вызвал.

Яна Войцеховская