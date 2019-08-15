Смольный привлечет IT-компании к популяризации реформы общественного транспорта

СПб ГКУ «Организатор перевозок» (подконтрольно комитету по транспорту Петербурга) направило запросы в картографические сервисы с предложением принять участие в разработке сервиса для постройки маршрутов на обновленной сети общественного транспорта. Как пояснили “Ъ-СПб” в организации, ответы еще не получены, но запросы, в частности, отправлены в «Яндекс» (у него есть сервис «Яндекс.Транспорт»), 2ГИС и Wikiroutes.

Таким образом городские власти хотят привлечь IT-компании к популяризации реформы наземного общественного транспорта, которая должна изменить маршрутную сеть в Петербурге в середине 2020 года. Использование картографических сервисов может продемонстрировать изменения более наглядно, считают чиновники. Бюджет для этой инициативы пока не согласован.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Реформу наземного транспорта ставят на IT-платформу».