В сентябре на АвтоВАЗе введены рабочие субботы

На АвтоВАЗе выпустили приказ, согласованный профсоюзом предприятия, о работе по субботам в сентябре 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте первичной профсоюзной организации завода.

Работа подразделений и выпуск продукции в сборочно-кузовном производстве (СКП) Kalina будут осуществляться во все субботы сентября в дневные смены. Компенсацию сотрудникам выплатят в соответствии с действующим коллективным договором. Аналогичная мера уже предпринималась руководством завода в субботы 6 и 13 июля.

Практика организации работы предприятия по выходным дням уже применялась в июле текущего года. Тогда работа подразделений и выпуск продукции СКП осуществлялись в субботы 6 и 13 июля.

В настоящее время в СКП Kalina выпускаются автомобили семейства Lada Granta и Datsun.

Ранее сообщалось, что в январе-августе 2019 года рост продаж Lada Granta составил 42,4%.

Андрей Сазонов