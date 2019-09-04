Продажи LADA Granta в 2019 году выросли на 42,4%

С января по август в России было продано более 233,7 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей LADA. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года рост составляет 2,5%. Об этом сообщает ПАО «АвтоВАЗ».

«Самой популярной LADA по итогам продаж с января по август 2019 года стала LADA Granta – своих покупателей нашли 85766 автомобилей этого семейства, что на 42,4% превышает показатели прошлого года»,– говорится в сообщении.

Также в августе текущего года было продано свыше 11,1 тыс. автомобилей LADA Granta. Прирост в отношении к августу минувшего года составил 59,5%.

На втором месте по продажам оказалась LADA Vesta. С января по август текущего года было продано более 74 тыс. автомобилей – на 10,3% выше 2017 года.

Георгий Портнов