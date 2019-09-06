В Ленобласти после ремонта открыт участок региональной трассы «Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь»

В Ленинградской области после ремонта открыт участок одной из наиболее протяженных региональных магистралей «Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь». Дорожные работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

На трассе расчищена полоса отвода, уложены два слоя нового асфальтобетона, установлены новые дорожные знаки, нанесена износостойкая разметка и поставлены новые остановки для общественного транспорта.

Напомним, что в 2019 году ГКУ «Ленавтодор» заключило 18 контрактов на ремонт региональных автодорог в 13 муниципальных районах Ленинградской области. На эти цели выделено около 1,5 млрд рублей.